Яценюк обіцяє пропускати на роботу "піших" чиновників урядового кварталу

Про це заявив голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, передає прес-служба партії.

"Ми прийняли наступне рішення: це піша зона, тому, якщо хочуть приходити - нехай приходять. Як це за державні кошти їздити на машинах? Нехай ходять пішки, дихають повітрям і працюють на європейську державу", - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня, лідери опозиції закликали учасників Євромайдану розпочати пікетування всього урядового кварталу.

”З сьогоднішнього дня ми пікетуємо повністю весь урядовий квартал”, - сказав лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк виступаючи на Народному віче в Києві.

Він також додав: ”Щодня ми пікетуватимемо по ще одній установі. Ми розширюємо свою акцію”.

Після цього перший заступник лідера партії ”Батьківщина” Олександр Турчинов закликає мітингувальників розбити намети в урядовому кварталі.

Барикади і намети мітингувальники спорудили біля Кабінету міністрів, Будинку офіцерів, перекриті вулиці Інститутська та Шовковична, на яких також встановлені намети і блокпости.