Німецький уряд пропонує стати посередником у переговорах усіх сторін протистояння в Україні

Як повідомляє 5 канал, його речник Штефан Зайберт заявив, що Берлін перебуває в діалозі й підтримує контакти з українською владою на усіх рівнях, а також з громадянським суспільством і опозиційними силами. Він також зазначив, вже велися перемовини з лідером партії «УДАР» Віталієм Кличком.

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Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле закликав український уряд утриматися від застосування сили проти демонстрантів, а державні структури - захищати право на вільне висловлювання думки й мирні зібрання. З 4-го до 6-го грудня він перебував у Києві у рамках засідання ОБСЄ. Тоді Вестервелле прийшов на Майдан Незалежності й поспілкувався з мітингувальниками.