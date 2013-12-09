Мітингувальники на Лютеранській біля АП оточені кордонами міліції
17:44, 09 грудня 2013Політика
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Мітингувальників на вулиці Лютеранській під стінами Адміністрації Президента оточено кордонами міліції.
Як передає кореспондент УНІАН, кордон міліції оточує зі сторони Круглоуніверситетської та з вулиці Лютеранської.
На вулиці Лютеранській, біля Адміністрації Президента, облаштовано наметове містечко з трьох армійських наметів. Також стоїть машина з партійною символікою “Батьківщини”, біля якої виступають народні депутати. Також тут присутній лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.
Мітингувальники оточені з вулиці Круглоуніверситетської та Лютеранської кордонами правоохоронців у повній амуніції.
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