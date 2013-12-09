Мітингувальники на Лютеранській біля АП оточені кордонами міліції

Як передає кореспондент УНІАН, кордон міліції оточує зі сторони Круглоуніверситетської та з вулиці Лютеранської.

На вулиці Лютеранській, біля Адміністрації Президента, облаштовано наметове містечко з трьох армійських наметів. Також стоїть машина з партійною символікою “Батьківщини”, біля якої виступають народні депутати. Також тут присутній лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

Мітингувальники оточені з вулиці Круглоуніверситетської та Лютеранської кордонами правоохоронців у повній амуніції.