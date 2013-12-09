Правоохоронці почали відтісняти мітингувальників біля АП

18:44, 09 грудня 2013
Політика
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Правоохоронці почали відтісняти мітингувальників на вулиці Лютеранській, біля Адміністрації Президента України в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, одночасно з цим бульдозер почав руйнувати захисні спорудження. Наразі він завантажив біотуалети, які були виставлені кордоном перед наметовим табором, на вантажівку.

Біля барикад, побудованих вчора, наразі перебувають близько 50 осіб. Вони вигукують: «Банду, геть!» та жбурляють сніжками в правоохоронців, які перерізають металеві дроти, якими закріплена барикада.

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