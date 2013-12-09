"Круглий стіл порозуміння" має розпочатись якнайшвидше - Кравчук

Про це повідомив у понеділок перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

"Спільно було вирішено докласти всіх зусиль, щоб якнайшвидше розпочати засідання «круглого столу», в якому мають взяти участь представники влади, опозиції та громадянського суспільства. Причому засідання повинно розпочатися без попередніх умов - це спільна думка президентів та ініціативної групи", - зазначив Кравчук, повідомляє Укрінформ.

Учасники зустрічі також були одностайні в тому, що «круглий стіл» має знайти ефективні рішення щодо подолання кризи та сприяти їх негайному втіленню у життя.

До ініціативної групи з організації та проведення загальнонаціонального «круглого столу» для пошуку шляхів виходу з кризової ситуації в Україні входять кардинал Любомир Гузар, академік Мирослав Попович, член Римського клубу Богдан Гаврилишин та інші авторитетні громадські діячі.

Нагадаємо, Глава держави Віктор Янукович підтримав ініціативу першого Президента України Леоніда Кравчука започаткути загальнонаціональний "круглий стіл" для знаходження компромісу в нинішній соціально-політичній ситуації і запросити до участі в ньому представників влади й опозиції.