Голова МЗС Швеції заявив, що штурм офісів опозиційних партій - неприйнятна для Європи практика

19:59, 09 грудня 2013
Політика
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Голова МЗС Швеції Карл Більдт вважає, що штурм офісу ВО Батьківщина - неприйнятна для Європи практика

Штурм офісів опозиційних партій неприйнятний, вважає Більдт / Фото : Андрій Пишний, Фейсбук

Про це він заявив на своїй сторінці у Твіттер.

"Тривожні новини щодо штурму озброєними силовиками офісу опозиційної партії Батьківщина в Києві. Абсолютно неприйнятно в європейському суспільстві", - написав Більдт.

Нагадаємо, раніше прес-служба партії Батьківщина заявила про штурм офісу політсили за адресою Турівська, 13. Водночас ЗМІ повідомляли про захоплення офісів видань Цензор.нет і INTV за адресою Турівська, 19-Б.

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