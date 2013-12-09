Голова МЗС Швеції заявив, що штурм офісів опозиційних партій - неприйнятна для Європи практика

Про це він заявив на своїй сторінці у Твіттер.

"Тривожні новини щодо штурму озброєними силовиками офісу опозиційної партії Батьківщина в Києві. Абсолютно неприйнятно в європейському суспільстві", - написав Більдт.

Нагадаємо, раніше прес-служба партії Батьківщина заявила про штурм офісу політсили за адресою Турівська, 13. Водночас ЗМІ повідомляли про захоплення офісів видань Цензор.нет і INTV за адресою Турівська, 19-Б.