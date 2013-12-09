Голова МЗС Швеції заявив, що штурм офісів опозиційних партій - неприйнятна для Європи практика
19:59, 09 грудня 2013Політика
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Голова МЗС Швеції Карл Більдт вважає, що штурм офісу ВО Батьківщина - неприйнятна для Європи практика
Штурм офісів опозиційних партій неприйнятний, вважає Більдт / Фото : Андрій Пишний, Фейсбук
Про це він заявив на своїй сторінці у Твіттер.
"Тривожні новини щодо штурму озброєними силовиками офісу опозиційної партії Батьківщина в Києві. Абсолютно неприйнятно в європейському суспільстві", - написав Більдт.
Нагадаємо, раніше прес-служба партії Батьківщина заявила про штурм офісу політсили за адресою Турівська, 13. Водночас ЗМІ повідомляли про захоплення офісів видань Цензор.нет і INTV за адресою Турівська, 19-Б.
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