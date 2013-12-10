Ештон закликає українську владу не руйнувати компроміс

Про це ідеться у заяві Ештон, яку вона поширила в ніч на вівторок, пише Українська правда.

"Напередодні візиту до Києва, я із занепокоєнням слідкувала за новинами про те, що сили поліції насильно увірвалися до офісу найбільшої опозиційної партії - "Батьківщини", - сказала Ештон.

"Це сталося по обіді в день, коли президент Янукович запропонував започаткувати національний круглий стіл, який зібрав би разом лідерів усіх опозиційних сил та трьох екс-президентів України", - додала вона.

"Ці останні події можуть суттєвим чином зірвати цей процес. Я закликаю українську владу проявляти максимальну стриманість і утримуватися від будь-якого подальшого застосування сили, аби залишити простір для знаходження, внаслідок переговорів, рішення щодо нинішнього політичного безвиходу", - зазначила Ештон.

Як відомо, Ештон у вівторок має відвідати Київ для зустрічі з Януковичем.