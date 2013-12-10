Правоохоронці зачищають останні барикади поблизу Банкової

Станом на 2:25 на вулиці Богомольця зібралося близько 200 представників міліції та внутрішніх військ.

Окрім того, на розі вулиць Лютеранська та Шовковична – дві групи молодих хлопців по 20 осіб кожна. Вони просто стоять. На запитання кореспондента "Української правди", чому вони там знаходяться, кажуть, що живуть в центрі і зараз повертаються з роботи. Вони стверджують, що працюють в Міжнародному виставковому центрі.

Окрім того, на вулиці Шовковичній стоїть пожежна машина.

На початку Лютеранської стоять 5 вантажівок, повернуті в бік Банкової.

Станом на 02:45 силовики почали зачищати барикади на розі вулиць Шовковичної та Богомольця. Частини барикад вони складають на самоскид. На місце підбіг Володимир Кличко. Мітингувальники опору не здійснюють, бо оточені з усіх боків силовиками.

Близько 2:50 почалася зачистка барикад на розі Лютеранської та Банкової. Правоохоронці оточили їх так, щоб мітингувальники мали змогу відійти до Хрещатика по Лютеранській.

Як відомо, раніше силовики зачистили барикади на вулиці Грушевського. Постраждалих немає.