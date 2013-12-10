Беркут" знищив блокпост мітингувальників на Лютеранській

Як повідомляє Громадське.ТВ, до лав мітингувальників проникли провокатори, які махають палицями і застосували в бік правоохоронців сльозогінний газ. Правоохоронці щитами відтісняють мітингувальників з блокпоста в бік барикад, пише Gazeta.ua.

Наметове містечко мітингувальників, що стояв на ул.Лютеранской, вже знищений.

При цьому невідомі в цивільному, які перебувають під захистом міліції, розбирають барикади на вулиці. Вони ховають свої обличчя від камер.

На місці подій був помічений керівник київського "Беркута" Сергій Кусюк.

Як повідомляє "Радіо Свобода", силовики, які прийшли на кут Лютеранської і Банкової, спочатку спочатку були пасивними. У ВО "Свобода" повідомляли, що кілька депутатів від Партії регіонів, які прийшли до блокпосту, закликали їх організувати мітингувальників і повернутися на Майдан Незалежності. Однак народний депутат фракції "Свобода" Андрій Іллєнко закликав присутніх не відступати. Після цього силовики пішли в наступ.

Як повідомляє Тиждень.UA раніше до барикад на Лютеранській приїхали вантажні машини з військовими номерами, а також будівельний кран.

У той же час, за свідченнями очевидців, барикади на розі вулиць Шелковичой і Богомольця були знищені близько 3.00.