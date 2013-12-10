У Азарова заявили, що після зняття блокад уряд почав працювати повноцінно

Кабінет міністрів України після розблокування Будинку уряду почав працювати в звичайному режимі.

Про це в коментарі УНІАН заявив прес-секретар прем'єр-міністра Миколи Азарова Віталій Лук‘яненко.

«Уряд працює нормально, повноцінно. Зараз ми надолужуємо все, що не вдалося зробити в дні, коли інтенсивність роботи уряду була знижена», - сказав Лук‘яненко.

Як повідомляв УНІАН, перші три намети було встановлено під Кабміном ще 24 листопада активістами ВО “Свобода”.

На тему: Нічні заворушення у Києві: "Беркут" знищує блокпости та барикади

8 грудня учасники Євромайдану заблокували весь урядовий квартал у центрі Києва. Було побудовано барикади й встановлено намети біля Кабміну, Будинку офіцерів, перекриті вулиці Інститутська і Шовковична, на яких також встановлено намети й блокпости.

Сьогодні, 10 грудня, вночі співробітники спецпідрозділу МВС "Беркут" ліквідували наметове містечко мітингувальників в урядовому кварталі й розчистили барикади.