Нічні заворушення у Києві: "Беркут" знищує блокпости та барикади

Зачистка барикад учасників акції протесту почалася близько першої години ночі на розі вулиці Грушевського та Кріпосного провулка. За словами депутатата Андрія Шевченка, спецназ розрізав табір на дві частини і крок за кроком просувався вперед.

"Міліція зачищає жорстко, били людей, це все знімають камери", - сказав він.

Відео. Розгін міліцією та "тітушкамі" табору активістів

Тим часом в будівлі Київської міськадміністрації вимкнули світло. Місцева охорона вивела активістів на вулицю.

На перехресті вулиці Інститутської і Кріпосного провулка люди у формі працівників МНС почали розбирати барикади, складаючи конструкції до самосвалу. На місці були присутні також представники внутрішніх військ та "Беркуту".

На питання про те, чи не означає така велика кількість спецназу в центрі Києва підготовку до штурму, заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович запевнив, що штурму Майдану не буде.

Близько 3.00 ночі активісти Євромайдана зібрали загін у 60 осіб, взявши з собою палиці і різні підручні засоби, рушили від будинку КМДА у бік вулиці Лютеранської, де стояло кілька автобусів з "тітушкамі".

На вулиці Богомольця в цей час зібралося близько 200 представників міліції та внутрішніх військ. Крім того, на розі вулиць Лютеранська та Шовковичної - дві групи молодих хлопців по 20 осіб кожна. На вулиці Шовковичній стоїть пожежна машина. На початку Лютеранської стоять 5 вантажівок, звернених у бік Банкової.

І ось, силовики почали зачищати барикади на розі вулиць Шовковичної та Богомольця. На місце підбіг Володимир Кличко. Мітингувальники опору не здійснювали, тому що були оточені силовиками з усіх боків. Зачистка також почалася на розі Лютеранської та Банкової. Правоохоронці оточили активістів таким чином, щоб мітингувальники могли відійти до Хрещатика Лютеранською.

За інформацією Громадське.ТВ, до лав мітингувальників проникли провокатори, які розмахували палицями і застосували у бік правоохоронців сльозогінний газ.

У міліції запевняють: грубих порушень громадського порядку не зафіксовано, а заходи проводяться виключно за рішенням Окружного адміністративного суду столиці. За словами начальника управління масових та спортивних заходів Департаменту громадської безпеки МВС України Олега Матвейцова, вчора, 9 листопада, було ухвалено судове рішення про розблокування проїзних частин у центральній частині Києва.

Під час знищення барикад у тисняві постраждало як мінімум десять людей. Постраждалі є також у рядах силовиків: співробітник "Беркута" отруївся газом, який проти нього застосували мітингувальники. Один військовослужбовець постраждав у тисняві.