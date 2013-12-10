Держдума Росії закликала західних політиків не втручатися у внутрішні справи України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у заяві Держдуми «Про ситуацію в Україні», яку сьогодні одноголосно підтримали 444 російські депутати, які брали участь у голосуванні.

Як зазначається у заяві, депутати Держдуми не можуть залишатися байдужими до подій, що відбуваються в Україні.

Російські депутати вважають, що несанкціоновані мітинги, блокування органів державної влади, захоплення адміністративних будівель, погроми, руйнування історичних пам'ятників ведуть до дестабілізації в країні, що може призвести до серйозних негативних економічних і політичних наслідків для населення України.

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«Особливу тривогу викликає і неприкрите втручання іноземних державних діячів у внутрішні справи суверенної України. Західні політики на мітингах, організованих опозицією, відкрито закликають виступати проти рішень законно обраних властей країни, роблячи свій внесок у загострення політичної ситуації», - наголошується у документі.

Держдума вважає, що геополітичний вибір України – внутрішнє і суверенне право її народу, і закликає західних політиків припинити чинити зовнішній тиск на політику братської для Росії країни.

«Зі свого боку ми завжди поважали і поважатимемо рішення, які приймаються легітимною владою України», - зазначають російські депутати.

«Державна Дума закликає опозиційні сили України повернутися у конституційне поле, припинити протиправні дії, вирішувати всі проблеми, що стоять перед країною, у суворій відповідності з національним законодавством України», - зазначається у документі.

Крім того, Держдума РФ звертається також до всіх політичних сил України: знайти вихід з нинішньої ситуації виключно мирним шляхом, на користь українському народу.