Держдума РФ звинувачує мітингувальників Євромайдану у численних порушеннях

Держдума Росії розглядає заяву «Про ситуацію в Україні», де міститься заклик до опозиційних сил «припинити протиправні дії».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, оприлюднює проект заяви голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції і зв'язках із співвітчизниками Леонід Слуцький.

«Депутати Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації не можуть залишатися байдужими до подій, що відбуваються в Україні. Несанкціоновані мітинги, блокування органів державної влади, захоплення адміністративних будівель, погроми, руйнування історичних пам'ятників ведуть до дестабілізації в країні, які можуть призвести до серйозних негативних економічних і політичних наслідків для населення України», - йдеться в проекті заяви.

Особливу тривогу російських депутатів, як наголошується в проекті, викликає і «неприкрите втручання іноземних державних діячів у внутрішні справи суверенної України».

«Західні політики на мітингах, організованих опозицією, відкрито закликають виступати проти рішень законно обраних властей країни, роблячи свій внесок у загострення політичної ситуації», - зазначається в документі.

Держдума вважає, що геополітичний вибір України – внутрішнє і суверенне право її народу, і закликає західних політиків припинити чинити зовнішній тиск на політику «братської для нас країни. Зі свого боку ми завжди поважали і поважатимемо рішення, що приймаються легітимними властями України».

Держдума РФ у проекті заяви закликає опозиційні сили України повернутися в конституційне поле, припинити «протиправні дії, вирішувати всі проблеми, що стоять перед країною, у суворій відповідності з національним законодавством України».

Також у проекті міститься заклик до всіх політичних сил України знайти вихід з нинішньої ситуації виключно мирним шляхом, на користь українського народу.

Заяву буде направлено Президенту РФ Володимиру Путіну, Президенту України Віктору Януковичу, до Верховної Ради України.

Документ узгоджений з усіма чотирма фракціями нижньої палати російського парламенту. Голосування за заяву проходитиме після 15.00 за київським часом.