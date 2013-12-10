Внутрішні війська спростували повідомлення, що солдати на Майдані погано харчуються
23:04, 10 грудня 2013Політика
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Командування внутрішніх військ МВС України спростувало інформацію про те, що військові, які несуть службу з охорони громадського порядку під час масових акцій протесту в Києві, погано харчуються.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВВ МВС.
Така інформація раніше з`явилась у деяких ЗМІ.
"Військовослужбовці внутрішніх військ у період несення служби забезпечені добовим трьохразовим гарячим харчуванням, яке передбачено відповідними нормами належності харчування військовослужбовців, що затверджені Постановами Кабінету Міністрів України. А військовослужбовці, які тривалий час знаходяться на службі з охорони громадського порядку, забезпечені додатковими видами харчування із урахуванням погодних умов", - йдеться у повідомленні.
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