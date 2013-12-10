Внутрішні війська спростували повідомлення, що солдати на Майдані погано харчуються

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВВ МВС.

Така інформація раніше з`явилась у деяких ЗМІ.

"Військовослужбовці внутрішніх військ у період несення служби забезпечені добовим трьохразовим гарячим харчуванням, яке передбачено відповідними нормами належності харчування військовослужбовців, що затверджені Постановами Кабінету Міністрів України. А військовослужбовці, які тривалий час знаходяться на службі з охорони громадського порядку, забезпечені додатковими видами харчування із урахуванням погодних умов", - йдеться у повідомленні.