На Майдані готуються до "зачистки"
Штаб національного спротиву розповсюдив інформацію про заплановану на 1 годину ночі спецоперацію із зачищення Майдану підрозділами внутрішніх військ та "Беркуту".
Відповідну заяву розповсюдила прес-служба "Батьківщини".
"У ролі провокаторів виступлять народні депутати від Партії регіонів, яких на даний момент уже змобілізовано для участі в операції", - йдеться в заяві.
"Штаб національного спротиву закликає небайдужих киян прибути на Майдан і своєю присутністю посилити його оборону. Чим більше людей буде на Майдані, тим меншою є ймовірність протиправних дій із боку влади", - сказано в повідомленні.
"Штаб також звертається до засобів масової інформації з проханням залишити на ніч якомога більше журналістів, розглядаючи це як стримуючий фактор, який захистить людей від застосування сили з боку так званих правоохоронців", - повідомили у Штабі.
Як відомо, вночі з 9 на 10 грудня силовики зачистили барикади мітингувальників, що знаходилися в районі Верховної Ради та адміністрації президента.