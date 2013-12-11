На Майдані готуються до "зачистки"

Відповідну заяву розповсюдила прес-служба "Батьківщини".

"У ролі провокаторів виступлять народні депутати від Партії регіонів, яких на даний момент уже змобілізовано для участі в операції", - йдеться в заяві.

"Штаб національного спротиву закликає небайдужих киян прибути на Майдан і своєю присутністю посилити його оборону. Чим більше людей буде на Майдані, тим меншою є ймовірність протиправних дій із боку влади", - сказано в повідомленні.

"Штаб також звертається до засобів масової інформації з проханням залишити на ніч якомога більше журналістів, розглядаючи це як стримуючий фактор, який захистить людей від застосування сили з боку так званих правоохоронців", - повідомили у Штабі.

Як відомо, вночі з 9 на 10 грудня силовики зачистили барикади мітингувальників, що знаходилися в районі Верховної Ради та адміністрації президента.