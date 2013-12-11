Силовикам вдалося частково зламати барикаду на Інститутській, тисяча активістів їх стримує

03:49, 11 грудня 2013
Політика
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Силовикам вдалося частково зламати барикаду на вул. Інститутській, проте близько тисячі активістів не дають спецназівцям іти далі в напрямку Майдану Незалежності.

Беркут проривається скрізь натовп, але в людей чисельна перевага, в беркутівців видирають щити і виштовхують їх назад. Зверху йде додатковий наряд Беркута, фото Olga Chervakova

Як передає кореспондент УНІАН, водночас зі сцени Майдану зі словами підтримки до мітингувальників звертаються співачка Руслана, брати Клички, кардинал Любомир Гузар.

Час від часу зі сцени лунає: «Слава Україні!», на що учасники очепленого тисячами силовиків Євромайдану відповідають: «Героям слава!».

Поки що міліція не вживає активних дій для знесення барикад з боку вулиці Михайлівської.

О 3.10 біля барикад з боку вулиці Інститутської розпочалися сутички між мітингувальниками та спецназом.

Перед цим спецназ та невідомі особи в помаранчевих жилетах намагалися прорвати барикаду з вулиці Інститутської.

Щонайменше, 500 бійців спецназу час від часу з однієї та іншої сторони Інститутської кидали димові шашки в учасників акції протесту, проте подолати кордон їм не вдалося.

Потім розпочалися сутички між «беркутом» і мітингувальниками, яких близько трьох сотень.

В хід пішли гумові палиці.

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