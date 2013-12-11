Кличко: Українці не хочуть жити у диктатурі

Про це зі сцени Майдану заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко, повідомляє прес-служба партії.

Він наголосив, що мирних учасників акцій протесту хочуть розігнати декілька тисяч бійців "Беркуту" та внутрішніх військ.

За словами Кличка, після того, що відбувається зараз в центрі Києва, влада втратила шанс цивілізовано говорити з людьми.

"Я впевнений, що ми відстоїмо своє право жити у вільній країні, а не там де затикають рота кийком", - сказав лідер "УДАРу".

Він наголосив, що кияни, побачивши все по телевізору, підтягуються до Майдану. "Зараз нас намагаються розігнати кілька тисяч бійців. Вже через півгодини-годину нас тут буде набагато більше. І ми зможемо відтіснити Беркут. Бо ми не хочемо і не будемо жити в диктатурі. Після того, що відбулося, ми однозначно повинні вимагати відставки Президента", - підкреслив Віталій Кличко.

Кличко закликав правоохоронців не застосовувати зброю проти людей. "Не робіть помилок. Не застосовуйте зброю. Тут мирні люди, громадяни України",- сказав він.