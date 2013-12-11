Таксисти доставляють учасників Євромайдану в центр безкоштовно

Київські таксисти безкоштовно підвозять охочих підтримати Євромайдан в центрі Києва.

Як повідомляє ТСН з посиланням на користувачів у групі Євромайдану в соцмережі Facebook , майже всі служби таксі сигналять безкоштовно підвозять людей до околиць Майдану Незалежності .

"Дзвонили в усі служби. Таксі сигналять і підвозять всіх безкоштовно. Репост! Метро, швидше за все, буде знову заміновано", - написала, зокрема, в групі Яна Євремова .

Також в групі повідомляється про плани таксистів завтра влаштувати загальнонаціональний страйк.

Нагадаємо, сьогодні близько першої години ночі тисячі силовиків оточили Майдан і почали його штурм.

Місцева влада закрила станції метро "Хрещатик" і " Майдан Незалежності" на вхід і вихід.