У Черкасах за підняття прапора ЄС біля мерії відкрито кримінальну справу
На сьогоднішньому мітингу на підтримку Євромайдану заступник міського голови Черкас Павло Карась повідомив, що за фактом підняття громадою міста прапора ЄС на флагштоці біля Черкаської мерії відкрито кримінальне провадження.
Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу опозиції під стінами Черкаської міськради він розповів, що ввечері йому телефонували з міліції та запросили для дачі свідчень по справі до Соснівського райвідділу міліції Черкас. Заступник міського голови Черкас, депутат Черкаської міськради Павло Карась брав участь у піднятті прапора ЄС біля мерії на боці опозиції.
У Черкасах сьогодні на мітинг прийшло понад 300 чоловік.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Черкасах біля будівлі Черкаської мерії депутати міськради після сутички з міліцією повісили на флагшток прапор Євросоюзу. У цьому їм перешкоджали кілька десятків бійців спецпідрозділу міліції «Грифон» та патрульно-постової служби. Через годину невідомі вкрали прапор ЄС з флагштоку на площі перед Черкаською міськрадою.