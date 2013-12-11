У Черкасах за підняття прапора ЄС біля мерії відкрито кримінальну справу

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу опозиції під стінами Черкаської міськради він розповів, що ввечері йому телефонували з міліції та запросили для дачі свідчень по справі до Соснівського райвідділу міліції Черкас. Заступник міського голови Черкас, депутат Черкаської міськради Павло Карась брав участь у піднятті прапора ЄС біля мерії на боці опозиції.

У Черкасах сьогодні на мітинг прийшло понад 300 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Черкасах біля будівлі Черкаської мерії депутати міськради після сутички з міліцією повісили на флагшток прапор Євросоюзу. У цьому їм перешкоджали кілька десятків бійців спецпідрозділу міліції «Грифон» та патрульно-постової служби. Через годину невідомі вкрали прапор ЄС з флагштоку на площі перед Черкаською міськрадою.