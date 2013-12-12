Бійців внутрішніх військ у Києві змінять "свіжі сили" з Криму

Кілька автобусів з вояками вирушили до столиці України, повідомляє ТСН.

Командування пояснює, що свіжі сили мають замінити службовців, які вже кілька днів виконують завдання на вулицях Києва.

Як зазначає ТСН, журналісти не мають відео-підтвердження факту відправки внутрішніх військ до столиці. Лише слова речника кримського управління внутрішніх військ.

"Військовослужбовці взяли з собою засоби індивідуального захисту та спеціальні засоби, що необхідно для виконання завдання з охорони громадського порядку під час проведення масових заходів. Відправка даних військовослужбовців зумовлена тим, що погодні умови погіршились і значно великий час для виконання завдань служби", - пояснив керівник прес-служби Кримського теруправління ВВ Михайло Боцанюк.

Раніше повідомлялося, що у Будинку профспілок на спецвійська чекають з барикадами і шлангами з водою.