Європарламент закликає розглянути можливі контрзаходи щодо Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у спеціальній резолюції "Наслідки вільнюського саміту та майбутнє "Східного партнерства", зокрема що стосується України", затвердженій на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

Європарламент "засуджує як неприйнятні політичний та економічний тиск, включно з погрозою торговельних санкцій, які вживаються Росією щодо України, і закликає країни-члени ЄС говорити з Росією одним голосом".

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Депутати ЄП також закликають «Європейську комісію розглянути можливі контрзаходи, якщо Росія, порушуючи правила Світової організації торгівлі, продовжуватиме чинити тиск на Україну для досягнення короткочасних політичних вигод".

Євродепутати також вважають, що ЄС має надати Україні підтримку через Міжнародний валютний фонд та Європейський банк реконструкції і розвитку для продовження реформ, пов'язаних з підписанням Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.