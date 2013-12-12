Європарламент закликав створити місію, яка допоможе розпочати діалог в Україні
Європейський парламент закликав лідерів ЄС створити посередницьку місію, учасники якої мають допомогти українським політикам розпочати діалог, а також обговорити питання України на саміті наступного тижня.
Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у спеціальній резолюції "Наслідки вільнюського саміту та майбутнє "Східного партнерства", зокрема що стосується України", затвердженій на сесії Європарламенту у Страсбурзі.
Євродепутати "закликають до негайного створення нової посередницької місії Європейського Союзу на найвищому рівні для досягнення діалогу і допомоги у переговорах за круглим столом".
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Європарламент також закликав Раду ЄС у грудні послати "сильний політичний сигнал, що Європейський Союз залишається готовим до зближення з Україною".
Лідери 28-ми країн ЄС мають зібратися на саміт 19-20 грудня у Брюсселі.