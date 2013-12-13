Міністри закордонних справ ЄС почергово навідуватимуть Україну для моніторингу ситуації

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це журналістам заявив чільний європейський дипломат, який побажав, аби його не називали, коментуючи підготовку до засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка має відбутися у понеділок, 16 грудня, у Брюсселі.

"Ідея полягає в постійних візитах до України, почерговому перебуванні в Україні на ротаційній основі. Зараз буде представлено литовське президентство в ЄС, і міністр закордонних справ Литви у Києві. Верховний представник Ештон буде заохочувати міністрів закордонних справ ЄС їхати в Україну, щоб зробити присутність Європейського Союзу там постійною", - сказав дипломат журналістам.

Він додав, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять питання "Східного партнерства" і України на своїй Раді у понеділок під головуванням Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

"Ідея постійного перебування полягає в тому, щоб показати, що ми продовжуємо стежити за подіями дуже прискіпливо, щоб показати нашу зацікавленість, присутність. Україна заявляє, що хоче тісніших стосунків з Європейським Союзом. І ми хочемо наблизитись до неї. І найкращим шляхом була би наша постійна присутність в Україні для того аби мати діалог", - додав дипломат.