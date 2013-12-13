Польща пропонує стипендії студентам, яких можуть вигнати через Євромайдан
Якщо через участь у Євромайданах в Україні виключать студентів, то Польща готова надати 50 стипендій для навчання їх у польських університетах.
Про це повідомила міністр науки Польщі Лена Коларська-Бобінььска, повідомляє Українська правда з посиланням на PAP.
"Хочемо дати серйозну підтримку студентам із України. Це стипендії фундує уряд, щоб, окрім місця навчання, студенти отримали ще й допомогу фінансову", - пояснила міністр.
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Вона розповіла, що ці стипендії призначені для студентів, яких виключать з університетів, чи які матимуть серйозні проблеми через свою участь у проєвропейських акціях.
Поки не відомо, які польські виші готові будуть прийняти українських студентів.
"Поки зарано про це говорити, бо не знаємо, чи такі виключення будуть", - пояснила Коларська-Бобіньська.
Вона також наголосила на необхідності вийти на підписання двосторонніх договорів між українськими і польськими університетами.
Уже на сьогодні українські студенти є найчисельнішою группою закордонних студентів у Польщі.
У 2012-2013 навчальному році із 29 тисяч іноземців в польських університетах 10 тисяч складають українці.