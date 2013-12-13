Польща пропонує стипендії студентам, яких можуть вигнати через Євромайдан

Про це повідомила міністр науки Польщі Лена Коларська-Бобінььска, повідомляє Українська правда з посиланням на PAP.

"Хочемо дати серйозну підтримку студентам із України. Це стипендії фундує уряд, щоб, окрім місця навчання, студенти отримали ще й допомогу фінансову", - пояснила міністр.

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Вона розповіла, що ці стипендії призначені для студентів, яких виключать з університетів, чи які матимуть серйозні проблеми через свою участь у проєвропейських акціях.

Поки не відомо, які польські виші готові будуть прийняти українських студентів.

"Поки зарано про це говорити, бо не знаємо, чи такі виключення будуть", - пояснила Коларська-Бобіньська.

Вона також наголосила на необхідності вийти на підписання двосторонніх договорів між українськими і польськими університетами.

Уже на сьогодні українські студенти є найчисельнішою группою закордонних студентів у Польщі.

У 2012-2013 навчальному році із 29 тисяч іноземців в польських університетах 10 тисяч складають українці.