Одеським студентам забороняють виходити на Євромайдан

У зв'язку з арештами лідерів одеського Євромайдану, біля Дюка назріває студентська страйк . Молодь в знак протесту прогулює пари і закликає одногрупників наслідувати їхній приклад, пише "Сегодня".

У вузах такому розвитку подій не раді. У приймальні університету імені Мечникова повідомили, що будуть ретельно відслідковувати подібні витівки. "Позиція керівництва щодо цього вкрай негативна", - говорять в ОНУ і відпускати студентів не збираються.

"Ми підготували звернення до студентів та викладачів вузів, в якому просимо не піддаватися на провокації політиків, які переслідують вузько егоїстичні цілі. Європейський вектор розвитку України, закріплений законодавчо, ще ніхто не відміняв. Нам зрозумілий юнацький максималізм, який жадає швидких змін, але економічні зміни не вирішуються на мітингах, для цього потрібен час, і Європу потрібно будувати всередині себе. Одеса була і є європейським містом, і тільки від нас самих залежить залишиться вона такою чи ні", - зазначив голова ради ректорів Одеської області Сергій Степаненко.

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