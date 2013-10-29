Польща вперше випередила Німеччину за кількістю студентів з України

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними польської освітньої організації Perspektywy, кількість студентів з України у Польщі лише за останній рік зросла на понад 50% - до майже 10 тисяч осіб.

"Щоразу частіше говориться про "українізацію" польських вищих навчальних закладів. З 2005 року кількість українських студентів зросла більш ніж у 5 разів", - зазначають в організації.

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За її даними, cеред 28 держав Європейського Союзу Польща є абсолютним лідером за кількістю українських студентів та займає друге місце після Російської Федерації за кількістю студентів з України, котрі навчаються за кордоном.

Представник фундації Б'янка Cівінська повідомила УНІАН, що найбільше українських студентів навчаються у варшавських вишах (близько 3 тисяч), а серед самих вищих навчальних закладів лідерство утримує Вища школа інформатики та менеджменту у прикордонному з Україною Жешові (близько 1 тисячі).

При цьому кількість студентів з України у 2012/2013 навчальному році у Варшаві зросла майже втричі.

Співрозмовник агентства повідомила, що рік навчання у польських державних вишах в середньому коштує від 2 до 4 тис. євро (за винятком медичних спеціальностей та спеціалізованої бізнес-освіти MBA), зауваживши, що українці легко опановують польську мову та швидко адаптуються до життя у Польщі завдяки подібності культур.

На її думку, українці також часто вибирають польські виші через менші видатки на життя у порівнянні з іншими державами Європейського Союзу.

Сівінська зазначила, що українські студенти найчастіше навчаються у Польщі на гуманітарних напрямках, згадавши, серед найпопулярніших міжнародні відносини на економіку.

"Рідко вчаться на технічних та медичних напрямках", - сказала співрозмовник агентства.

Голова фундації Perspektywy Вальдемар Сівінський у коментарі УНІАН додав, що в Україні навчаються менше тисячі поляків, котрі, як правило, обирають медичні спеціальності.

"Ми хочемо, аби це був більше двосторонній рух, та кількість польських студентів також зростала", - зазначив він, зауваживши, що фундація проводить заходи, спрямовані на те, аби поляки також частіше обирали для навчання українські виші.

За даними Perspektywy, котра проаналізувала офіційні дані, у 2012/2013 навчальному році у Польщі навчалися близько 29 тис. іноземних студентів, що на 17% більше, ніж минулого начального року, та становить близько 1,7% усіх студентів в країні.

Крім українців, у польських вишах найчастіше навчалися також громадяни Білорусі (3,4 тисяч), Норвегії (1,5 тисяч), Іспанії (1,3 тисяч) та Швеції (1,2 тисяч).

"У Польщі орієнтовний вклад закордонних студентів у національну економіку складає щорічно близько 100 мільйонів євро", - відзначили у фундації.

Як повідомляв УНІАН, кількість українських студентів у польських вищих навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році, у порівнянні з 2009/2010 роком, зросла удвічі - до 6,3 тис.

Наприкінці вересня цього року польська Rzeczpospolita писала, що студенти з України можуть стати "рятівним колом" для частини польських приватних вищих навчальних закладів, котрим в найближчі роки через прогнозоване зменшення кількості студентів-поляків, викликане демографічною кризою, загрожує банкрутство.

Видання писало, що за "кілька років" у польських вишах може навчатися лише 1,2 млн поляків, що на 700 тис. менше, ніж у рекордному для польської освітньої галузі 2005 році.

Торік у Польщі нараховувалося менш як 1,7 млн студентів.