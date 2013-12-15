Опозиція просить надати Попову і Коряку охорону

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чумак сказав під час брифінгу у Штабі національного спротиву.

“Ми вважаємо, що на сьогоднішній день особам, які притягнуті до відповідальності, а саме - генералу Коряку, колишньому голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, заступнику генерала Коряка загрожує величезна небезпека, бо пам`ятаємо випадок із Кравченком”, - сказав Чумак (тіло екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка 4 березня 2005 року було виявлене з двома вогнепальними пораненнями в голову. Того дня він мав прийти на допит у Генпрокуратуру у cправі Гонгадзе – УНІАН).

Чумак вимагає від Генеральної прокуратури, МВС, СБУ забезпечити цілодобову охорону цих людей.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада близько 4-ї години ранку співробітники ”Беркута” жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на столичнмоу Майдані Незалежності.

14 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що ГПУ вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв`язку з розгоном Євромайдану заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові КМДА Попову, начальнику міліції Києва Коряку і його заступнику Петру Федчуку.

За словами Пшонки, перші розслідування дають право говорити, що у кабінеті начальника ГУ МВС Києва перебували Сівкович і Попов. Саме вони, за даними слідства, схиляли Коряка до застосування сили проти Майдану. Генпрокурор зазначив, що спочатку Сівкович перебував у службовому кабінеті Попова, звідки вони телефонували Коряку, а потім обидва приїхали до нього.

Він також зазначив, що найближчим часом підозрюваним у перевищенні влади буде обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Президент Віктор Янукович відсторонив Сівковича від посади заступника секретаря РНБО, а Попова – від посади голови КМДА.

За даними «Дзеркала тижня», на допиті у Генпрокуратурі Попов розповів, що виконував розпорядження секретаря РНБО Андрія Клюєва.