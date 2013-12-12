Конкретна цифра фінансової допомоги Києву від ЄС з Арбузовим не обговорювалась - Фюле

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це комісар з розширення та європейської політики сусідства Фюле заявив після переговорів з української делегацією в Єврокомісії, які тривали три з половиною години.

”Суми лунають різні - від п`яти мільярдів до 160 мільярдів євро. Ми не обговорювали конкретну цифру. Ми говорили, що потрібно для Угоди про асоціацію, щоб вона була підписана та імплементована. Тоді ми надамо нашу підтримку,” сказав Фюле.

”Ми дали чітко зрозуміти нашим українським партнерам, що ЄС є найбільшим донором України, він готовий і далі допомагати в майбутній модернізації України і що ця допомога буде більшою і більшою,”- додав єврокомісар.

Фюле також сказав, що з Україною працюватиме принцип ”більше-за-більше” - коли Київ демонструватиме прогрес на шляху євроінтеграції і проведення реформ, тоді ЄС буде виділяти і більше коштів Україні.

Фюле додав, що буде створено ”дорожню карту” для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

До складу української делегації, яка проводила переговори у Брюсселі, входили міністр доходів та зборів Олександр Клименко, міністр економіки Ігор Прасолов та голова Нацбанку Ігор Соркін.

"Переговори були продуктивними і показали, що між сторонами немає непереборних протиріч. Навпаки позиції ЄС і України досить близькі, і в результаті проведення необхідної підготовчої роботи буде досягнуте повне взаєморозуміння. Попереду у України, уряду, українського бізнесу кілька місяців складної копіткої роботи",- заявив Олександр Клименко.