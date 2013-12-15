Після твіту Фюле в Азарова підкреслили, що розглядають тільки офіційні заяви ЄС

Про це повідомив РІА Новости в неділю прес-секретар прем'єра Віталій Лук'яненко.

"Уряд України рішуче налаштований на продовження переговорів про умови імплементацій угоди про асоціацію. Уряд України реально діє в цьому напрямку", - сказав він.

Лук'яненко додав, що Київ "буде розглядати тільки офіційні заяви з боку ЄС з питання переговорів і тільки на них реагувати". "На сьогодні офіційна позиція Євросоюзу одна - двері для асоціації відкриті", - додав він.

У неділю єврокомісар Штефан Фюле написав у своєму мікроблозі в Twitter, що робота з підписання Угоди з ЄС "стоїть", поки Україна не зможе задекларувати свою дійсну прихильність євроінтеграції. За його словами, він обговорював питання готовності підписання торгової угоди з першим заступником прем'єр-міністра України Сергієм Арбузовим, але відповіді від уряду України не отримав.

Нагадаємо, уряд України 21 листопада призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС, головним пунктом якої є угода про торгівельну співпрацю. Таке рішення викликало масові протести, які переросли у блокування роботи низки адміністративних будівель, в тому числі Кабміну та київської міської адміністрації.