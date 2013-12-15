Депутати польського Сейму встановили свій намет на Майдані Незалежності
17:54, 15 грудня 2013Політика
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Депутати польського Сейму встановили свій намет на Майдані Незалежності в Києві, де з 21 листопада відбувається акція протесту прихильників євроінтеграції України
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу в Штабі національного спротиву депутат Сейму Малгожата Госєвська.
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“Дуже давно я не відчувала себе такою вільною людиною, як у вас на Майдані. Нам хотілося продемонструвати вам свою підтримку”, - сказала Госєвська.
Вона також повідомила, що о 18.00 біля польського намету роздаватимуть польську національну страву.
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