Депутати польського Сейму встановили свій намет на Майдані Незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу в Штабі національного спротиву депутат Сейму Малгожата Госєвська.

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“Дуже давно я не відчувала себе такою вільною людиною, як у вас на Майдані. Нам хотілося продемонструвати вам свою підтримку”, - сказала Госєвська.

Вона також повідомила, що о 18.00 біля польського намету роздаватимуть польську національну страву.