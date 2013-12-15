ЄС хотів би отримати пояснення щодо ситуації з Угодою особисто від Януковича - голова МЗС Литви

Про це повідомив РІА Новости голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус.

Минулого тижня Єврокомісар Штефан Фюле провів переговори в Брюсселі з першим віце-прем'єром України Сергієм Арбузовим, який на прес-конференції після зустрічі заявив, що Україна скоро підпише угоду про асоціацію з ЄС. За його словами, у країни є для цього політична воля. Потім президент України Віктор Янукович заявив про можливі відставки урядовців, що займалися підготовкою проекту угоди про асоціацію з ЄС.

"ЄС, звичайно, завжди готовий (підписати угоду), ми про це не раз повідомляли. Але після коментарів президента Януковича у п'ятницю під час круглого столу, коли він заявив, що цей договір про асоціацію суперечить національним інтересам України нам, звичайно, потрібні роз'яснення - що це означає. Готувати до підпису договір, який, на думку однієї з сторін, суперечить національним інтересам, напевно, було б не логічно", - сказав міністр закордонних справ Литви.

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"Голова держави за країну відповідає і якщо говорить якусь думку, то ми його і поважаємо, цю думку. Нам важко зараз інакше поводитись. Якщо хтось говорить по-іншому, так це його проблеми, напевно. Тут треба слухати, що голова держави говорить. Якщо він вирішить уточнити цю позицію, тоді ми будемо вивчати цю позицію. А поки ми маємо інформацію таку, яка є", - додав Лінкявічус.

У неділю єврокомісар Штефан Фюле написав у своєму мікроблозі в Twitter, що Євросоюз призупиняє роботу за угодою з Україною про асоціацію. За його словами, він обговорював питання готовності підписання торгової угоди з Арбузовим, але відповіді від уряду України не отримав. У неділю ввечері прес-секретар українського прем'єра Віталій Лук'яненко сказав РІА Новости, що уряд України рішуче налаштований на продовження переговорів з ЄС щодо угоди про асоціацію.