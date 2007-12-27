Ющенко нарешті пояснив логіку призначення Богатирьової секретарем РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Рада національної безпеки і оборони має бути майданчиком для формування національних пріоритетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час представлення в РНБО нового секретаря Ради нацбезпеки і оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.

«Цей стіл я бачу як площадку для діалогу задля формування національних пріоритетів, і другої мети немає», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що одним з головних викликів для України є політична стабілізація.

«Доки країну будуть стрясати політичні колізії, дуже тяжка мова буде з інвесторами, діловими колами, з усіма, хто працює на потенціал країни», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що його метою є об’єднання всього українського суспільства. Президент переконаний, що професіонали мають сидіти за одним столом для того, щоб виробити ключові пріоритети для розвитку країни.

В.ЮЩЕНКО охарактеризував Р.БОГАТИРЬОВУ як політика, який «не маніпулює полярними позиціями». За його словами, Р.БОГАТИРЬОВА демонструє, що люди з різних політичних сил можуть займати конструктивну позицію, коли мова йде про загальнонаціональні пріоритети. При цьому він підкреслив, що саме в цьому є логіка призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ на посаду секретаря РНБО.