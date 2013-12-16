 У Криму на позачергових виборах селищних голів перемогли кандидати від Партії регіонів.  

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської республіканської організації Партії регіонів, 15 грудня відбулися позачергові вибори селищних голів Сімеїза (Велика Ялта), смт Мирний (Евпаторія) і селища Новофедорівка (Сакський район).

На всіх виборах перемогли кандидати від Партії регіонів з великим відривом від суперників.

За попередніми даними, на позачергових виборах голови Сімєїзької селищної ради переміг кандидат від Партії регіонів Юрій Ломенко. За попередніми даними, за нього проголосували 84,65% виборців, які прийшли на виборчі дільниці. Явка виборців становила 69,6%.

На позачергових виборах голови Новофедорівської селищної ради (Сакський район), за попередніми даними, більшість голосів одержав кандидат від Партії регіонів Віктор Федоров. За нього проголосували 86,3% виборців, які прийшли на виборчі дільниці.

На позачергових виборах голови Мирнівської селищної ради, за попередніми даними, більшість голосів одержав кандидат від Партії регіонів Анатолій Симех. За нього проголосували 71,4% виборців, які прийшли на виборчі дільниці. Явка виборців становила 48,8%.