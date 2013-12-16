Фюле поінформував керівництво ЄС щодо своєї заяви про переговори з Україною

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле проконсультувався і поінформував всі “зацікавлені сторони” про свою заяву щодо відкладення переговорів з Україною стосовно імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу в Єврокомісії сказав Петр Стано - речник Фюле.

Відповідаючи на запитання, чи були про заяву Фюле поінформовані Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, Стано сказав: “Звичайно, всі важливі зацікавлені сторони у цьому процесі були проконсультовані та поінформовані про це”.

Речник також пояснив, чим була викликана заява Фюле.

“Оскільки не було відповідей на те, що комісар Фюле очікував і обговорював з віце-прем'єром Арбузовим, тому немає підстав для продовження процесу, який розпочався минулого четверга. Отже, не було чіткої відданості з українського боку підписати Угоду про асоціацію. Були різні заяви та ознаки, які свідчили про наростання розриву між заявами та конкретними справами і діями з боку української влади — Президента та уряду”, - зазначив Стано.

Він також зазначив, що з 12 грудня представники України та ЄС обговорювали питання імплементації угоди.

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«Робота над Угодою про асоціацію не призупинялась. Бо ця робота була завершена, власне, минулого року, коли ми разом з українцями успішно завершили переговори щодо тексту Угоди про асоціацію. Угода із зоною вільної торгівлі була парафована навесні минулого року, і вона була готова до підписання на Вільнюському саміті”, - сказав речник.

“А нині, з минулого четверга, ми працювали над обговоренням пошуку шляхів до швидкого підписання та імплементації Угоди про асоціацію з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі. Це означало спробу пошуку відповідей на всі питання, якими стурбована українська сторона”, - додав Стано.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що спричинило хвилю протестів в Україні, які тривають і досі.

12 грудня перший віце-прем'єр українського уряду Сергій Арбузов після переговорів з Фюле у Брюсселі заявив, що Україна має в політичну волю до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і буде готова підписати документ щойно будуть зняті проблемні питання.

15 грудня комісар ЄС з розширення та Європейської політики сусідства Фюле написав у Twitter: "Слова і дії Президента та уряду щодо Угоди про асоціацію все далі і далі розходяться. Їхні аргументи не мають нічого спільного з реаліями. Сказав віце-прем'єру Арбузову в Брюсселі і після, що подальші переговори поставлені в залежність від чіткої відданості підписання (угоди). Роботу припинено, відповіді не отримав".