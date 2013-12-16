На окрузі в Каневі на виборах в Раду переміг представник опозиції
У 197-му окрузі (Канів, Черкаська область) на повторних виборах до Верховної Ради України отримав перемогу представник опозиції Леонід Даценко, висунутий від політичної партії Всеукраїнське об’єднання ”Батьківщина”. Він набрав 63,51 відсотків (33 тис 373 голоси).
Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії після обробки 100% протоколів окружних виборчих комісій округу.
Найближчий його конкурент самовисуванець Сергій Червонописький отримав загалом 23.30 відсотка, що становить 12 тис 243 голосів. Менше голосів набрали: комуніст Віктор Роєнко з 3,01 відсотка (1тис 584 голосів), самовисуванці Андрій Губський — з 1,84 відсотками (967 голосів), Людмила Данько - з 1,62 відсотка (852 голоси), Микола Ладан — з 1,58 відсотка (832 голоси), представник Радикальної Партії Сергій Тищенко — з 1,26 відсотка (664 голоси), а також Ігор Сухобрус - з 1,25 відсотка (658 голоси).
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Решта кандидатів у цьому окрузі набрали менше 1% голосів виборців.
Як повідомляв УНІАН, на цей час також встановлено за результатами обробки 100% протоколів окружних виборчих комісій перемогу самовисуванця Віктора Пилипишина у 223-му виборчому окрузі Києва, який набрав 44,89% голосів виборців; на окрузі № 194 - переміг самовисуванець, ректор Київського національного університету культури Михайло Поплавський, за якого проголосували 53,54% виборців та в мажоритарному окрузі №132 — перемогу отримав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов (самовисуванець). За нього віддали свої голоси 47,78% виборців на окрузі.
Продовжується підрахунок голосів ще в одному окрузі з п’яти, в яких 15 грудня проводились повторні вибори до ВР.