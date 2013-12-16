На окрузі в Каневі на виборах в Раду переміг представник опозиції

Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії після обробки 100% протоколів окружних виборчих комісій округу.

Найближчий його конкурент самовисуванець Сергій Червонописький отримав загалом 23.30 відсотка, що становить 12 тис 243 голосів. Менше голосів набрали: комуніст Віктор Роєнко з 3,01 відсотка (1тис 584 голосів), самовисуванці Андрій Губський — з 1,84 відсотками (967 голосів), Людмила Данько - з 1,62 відсотка (852 голоси), Микола Ладан — з 1,58 відсотка (832 голоси), представник Радикальної Партії Сергій Тищенко — з 1,26 відсотка (664 голоси), а також Ігор Сухобрус - з 1,25 відсотка (658 голоси).

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Решта кандидатів у цьому окрузі набрали менше 1% голосів виборців.

Як повідомляв УНІАН, на цей час також встановлено за результатами обробки 100% протоколів окружних виборчих комісій перемогу самовисуванця Віктора Пилипишина у 223-му виборчому окрузі Києва, який набрав 44,89% голосів виборців; на окрузі № 194 - переміг самовисуванець, ректор Київського національного університету культури Михайло Поплавський, за якого проголосували 53,54% виборців та в мажоритарному окрузі №132 — перемогу отримав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов (самовисуванець). За нього віддали свої голоси 47,78% виборців на окрузі.

Продовжується підрахунок голосів ще в одному окрузі з п’яти, в яких 15 грудня проводились повторні вибори до ВР.