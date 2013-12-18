Україну приймуть до Європейського фонду підтримки кіно

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держагентства з питань кіно, днями було отримано офіційну відповідь із секретаріату фонду про те, що Eurimages розпочинає процедуру прийняття України до програми, яка буде відбуватися у кілька етапів.

“За планом, угода між Україною та Eurimages може бути підписана у жовтні 2014 року, й Україна може стати повноправним членом Європейського фонду підтримки кіно вже з січня 2015 року”, - йдеться у повідомленні.

«Вже друге десятиріччя поспіль в Україні точиться розмова щодо необхідності вступу нашої країни до Європейського фонду сприяння розвитку кінематографії – Eurimages. Але, на мою думку, реальна можливість вступу до Eurimages у країни-претендента виникає лише тоді, коли ця країна спроможна представити якісні з точки зору кіноіндустрії проекти, які плануються до реалізації, а також окремі напрямки кінореформи, що реалізуються. Нарешті сьогодні, після двох років реформування галузі кіно, Україна готова до співпраці з європейськими партнерами у створенні фільмів спільного виробництва. Саме якість кінопроектів, які плануються до виробництва, і дозволяє нам звертатися до Eurimages, і в подальшому отримувати допомогу у створенні фільмів, а також у проведенні окремих напрямків кінореформи, що наразі реалізується в Україні», - сказала голова Держагентства з питань кіно Катерина Копилова.

У свою чергу, директор Української Кіно-Асоціації Ігор Савиченко зазначив, що українські продюсери давно мріяли про джерело фінансування, відмінне від державного, тому Eurimages в цьому сенсі є унікальним фондом.

“Підтримка Eurimages - це не просто фінансова участь, це знак якості і гарантія того, що фільм стане цікавим для європейського дистриб’ютора. Важливо, що при фінансовій підтримці Eurimages майнові права залишаються у продюсера. Переговори щодо вступу розпочалися давно, але конкретні кроки та дії ми обговорювали під час Канського і Московського кінофестивалів. На даний момент ми завершили перший етап підготовки, отримали всі необхідні консультації, як з боку Європи, так і з боку України - від Держкіно та МЗС. Процедура вступу довга, ми повинні підготувати звіт про стан кіно в Україні і після цього його розгляне комісія Eurimages”, - сказав Савиченко.

Повідомимо, що Eurimages (Європейський фонд підтримки кіно при Раді Європи) був заснований у 1989 році. До нього входять 36 із 47 країн-членів Ради Європи.

Eurimages підтримує аудіовізуальний сектор, фінансуючи повнометражні, анімаційні та документальні фільми, які знімаються в Європі. Фонд заохочує до співпраці професіоналів з різних європейських країн. Щорічний бюджет Eurimages – 25 млн євро. Цей фінансовий пакет формується за рахунок внесків держав-членів фонду, а також за рахунок прибутку від діяльності фонду. Eurimages надає підтримку у таких секторах як ко-продукція, кінопрокат, демонстрація фільмів та цифрове обладнання кінотеатрів.

У 2012 році Eurimages підтримав 68 європейських стрічок, у тому числі фільм Ларса фон Трієра “Німфоманка”, роботу Мішеля Гондрі “Піна днів”, стрічку Паоло Соррентіно «Apparato Umano».

У 2011 році до Eurimages вступили Грузія та Росія.