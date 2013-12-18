Ув'язнений назвався міліціонером і обдурив по телефону жінку на 3 тис грн

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

У ВЗГ кореспонденту УНІАН уточнили, що подія сталася ще в вересні цього року, але шахрая викрито лише на поточному тижні.

За даними міліції, зловмисник зателефонував на домашній телефон 59-річної жительки Дніпродзержинська, представився працівником міліції та повідомив, що її онук знаходиться в міліції.

За непритягнення його до кримінальної відповідальності невідомий вимагав перевести 5 тис. грн на вказаний ним рахунок платіжної картки. Жінка змогла перерахувати лише 3 тис. грн.

Лише після цього вона зателефонувала онукові та дізналася, що з ним все гаразд. Хлопець дізнався, що його бабусю ошукали і звернувся в міліцію. За вказаним фактом було відкрито кримінальне за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході розслідування було встановлено, що дзвінок здійснив 33-річний засуджений однієї з колоній сусідньої з Дніпропетровщиною області. Речовий доказ – мобільний телефон, з якого зловмисник дзвонив потерпілій, вилучено. Злочинець, уродженець Дніпродзержинська, з 2010 року відбуває покарання за грабіж.