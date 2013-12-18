В ПР хочуть запровадити податок на нежитлову нерухомість

Відповідні ініціативи містяться в законопроекті №3757-1 від 17 грудня 2013 р., зареєстрованому у Верховній Раді депутатом від Партії регіонів Валерієм Омельченком.

При цьому в проекті закону зазначено, що гаражі, які належать фізичним особам (але не більш як 1 гараж на особу), площа яких не перевищує 30 кв. м, не є об'єктом даного оподаткування.

Ще однією ініціативою депутата є пропозиція оподатковувати загальну площу житлової нерухомості, а не лише житлову, як це передбачено законодавством зараз.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2013 року набрала чинності ст. 265 Податкового кодексу, згідно з якою запроваджується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. При цьому розмір податку на житло визначається виходячи з житлової площі, а не з загальної.

На початку липня поточного року Верховна Рада України перенесла термін запровадження і сплати податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, аж до 31 грудня 2013 року - терміну завершення звірки всіх даних по об'єктах оподаткування і формування реєстру платників такого податку.

Виходячи з цього, в 2013 році органи державної податкової служби не нараховують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичним особам – платникам податку і цей податок фізособами не сплачується.