В ПР хочуть запровадити податок на нежитлову нерухомість
В Україні можуть запровадити податок на нежитлову нерухомість для фізичних і юридичних осіб у розмірах не більш як 2,7% від мінімальної заробітної плати для об'єктів нежитлової нерухомості, що використовуються в підприємницькій діяльності і не більш як 1% для інших нежитлових об'єктів.
Відповідні ініціативи містяться в законопроекті №3757-1 від 17 грудня 2013 р., зареєстрованому у Верховній Раді депутатом від Партії регіонів Валерієм Омельченком.
При цьому в проекті закону зазначено, що гаражі, які належать фізичним особам (але не більш як 1 гараж на особу), площа яких не перевищує 30 кв. м, не є об'єктом даного оподаткування.
Ще однією ініціативою депутата є пропозиція оподатковувати загальну площу житлової нерухомості, а не лише житлову, як це передбачено законодавством зараз.
Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2013 року набрала чинності ст. 265 Податкового кодексу, згідно з якою запроваджується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. При цьому розмір податку на житло визначається виходячи з житлової площі, а не з загальної.
На початку липня поточного року Верховна Рада України перенесла термін запровадження і сплати податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, аж до 31 грудня 2013 року - терміну завершення звірки всіх даних по об'єктах оподаткування і формування реєстру платників такого податку.
Виходячи з цього, в 2013 році органи державної податкової служби не нараховують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичним особам – платникам податку і цей податок фізособами не сплачується.