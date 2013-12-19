МЗС Канади: Сноуден мусить понести покарання за свої дії

Таку думку висловив у середу в інтерв'ю агентству The Canadian Press глава МЗС Канади Джон Берд у відповідь на прохання прокоментувати звернення Сноудена з "відкритим листом до народу Бразилії", в якому він у відповідь на надання притулку пообіцяв надати нову інформацію про те, як АНБ здійснює електронне шпигунство в цій південноамериканській країні.

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"Я, мабуть, погоджуся з оцінками адміністрації Обами по даній справі, - зазначив Берд. - Він завдав значної шкоди національній безпеці вільного світу. Він повинен повернутися в США і понести відповідальність за свої дії", повідомляє ИТАР-ТАСС.

Уряду прем'єр-міністра Стівена Харпера є, за що злитися на Сноудена. Він оприлюднив документи про таємні операції по прослуховуванню, що проводяться не тільки АНБ, але і канадським відомством електронної розвідки - Службою безпеки зв'язку.

Так, на початку листопада канадська телекомпанія CBC повідомила, посилаючись на Сноудена, що АНБ і СБС прослуховували з дозволу Оттави учасників самітів "вісімки" і "двадцятки", які пройшли в червні 2010 року в провінції Онтаріо.

А на початку жовтня бразильська телекомпанія Globo показала репортаж про те, що СБС відстежувала телефонні дзвінки та електронну переписку чиновників бразильського міністерства енергетики та гірничорудної промисловості. Президент Бразилії Ділма Роуссефф зажадала тоді від Харпера пояснень, заявивши, що мова може йти "про промислове шпигунство".

Зараз Сноуден проживає в Росії, яка надала йому тимчасовий притулок.