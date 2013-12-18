Європарламент визначить дату зв'язку зі Сноуденом у січні

Комітет Європарламенту з громадянських свобод 9 січня визначить дату і деталі сеансу зв'язку з екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника ЄП.Раніше повідомлялося, що Європарламент планує провести бесіду зі Сноуденом в січні, а не в грудні , як передбачалося раніше.

«Координатори (ведучі євродепутати від кожної фракції) комітету Європарламенту з громадянських свобод зустрінуться 9 січня і обговорять технічні організаційні питання, щоб попросити Едварда Сноудена відповісти на запитання депутатів. Кожна фракція має право відправити два питання Сноудену», - зазначив співрозмовник агентства.

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За словами представника ЄП, 9 січня також стануть відомі формат і точна дата бесіди.

Сьогодні євродепутати по відеозв'язку задали питання журналісту Гленну Грінвальду, який співпрацює зі Сноуденом.

Раніше повідомлялося, що Європарламент збирається задати питання Сноудену, але поки не визначився ні з датою, ні з формою спілкування. Депутати від соціалістів і "зелених" хочуть заслухати заздалегідь записані відповіді Сноудена на питання ЄП, вважаючи, що прямий відеозв'язок може створити загрозу для його безпеки. Депутати від Європейської народної партії, навпаки, виступають за пряме включення.