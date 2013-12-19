Путін заявив, що вартість ГТС України наближається до мінімального значення

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на підсумковій прес-конференції в Москві, онлайн трансляцію якої можна дивитися на УНІАН.

"Ми ще багато років тому при Президентові Кучмі пропонували спільне використання ГТС України, причому ми не збиралися купувати, не збиралися її забирати у власність, вона залишалася власністю Української держави, пропонували створити консорціум з російських, європейських і українських підприємств, взяти її в управління", - нагадав Путін. За його словами, всі сказали "так", але в результаті все завалилося.

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"Це привело до того, що ми побудували "Північний потік" і приступили до "Південного потоку" - вартість ГТС України вже наближається до мінімального значення", - сказав він.