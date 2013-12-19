Тягнибок не виключив, що після обіду Раду заблокують

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Тягнибок зазначив, що на нараді у голови ВР Володимира Рибака опозиція висунула ряд вимог, зокрема щодо необхідності заслуховування інформації генерального прокурора України Віктора Пшонки з приводу побиття мирних мітингувальників.

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Своєю чергою лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко підкреслив, що опозиція наполягає на тому, щоб проект бюджету на 2014 рік розглядався у ВР за повною процедурою.

За його словами, розгляд проекту можна розпочати сьогодні, а потім продовжити наступного тижня згідно з передбаченою законодавством процедурою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні засідання ВР розпочалось, але було оголошено перерву до 14.00.

18 грудня Тягнибок заявив, що опозиція блокуватиме роботу Верховної Ради, якщо парламентська більшість робитиме спроби розглянути проект державного бюджету на 2014 рік.

У попередні дні опозиція блокувала трибуну і президію парламенту, засідання ВР не відбувалися.