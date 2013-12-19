У НАТО вважають, що РФ порушує право вільного вибору України
Генсек НАТО вважає, що Росія порушує право України вільно вибирати собі союзників
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Росія порушує право України вільно вибирати собі союзників.
Про це він заявив він перед самітом ЄС у Брюсселі, передає РИА Новости.
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"Ми спостерігаємо більш напористу позицію з боку Росії. Необхідно наголосити, що ця країна (Україна) має право вільно вибирати союзників. Якщо якась країна намагається тиснути на цю країну, принцип порушується. Я вважаю, можна сказати, що ми спостерігаємо російський тиск на Україну та інші країни нашого "Східного партнерства", — заявив Расмуссен, відповідаючи на запитання журналіста, чи стурбований він російською політикою стосовно сусідів альянсу.