У Тернополі на потреби Євромайдану зібрали понад 1 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції один з керівників оргкомітету місцевого Євромайдану Любомир Шимків.

За його словами, дану суму було зібрано з 22 листопада по 17 грудня.

«Ніякі політичні партії чи олігархи нам грошей не давали, це все були надходження від пересічних людей. У скриньках на Євромайдані та від поодиноких пожертв ми зібрали 1 млн 119 тис 333 грн», – розповів Шимків.

За його даними, найбільше коштів було витрачено на відправку бажаючих до Києва на Євромайдан (647 тис. грн), на забезпечення харчування у перші тижні (22 тис. грн.), а також на оргвитрати (68 тис. грн).

Наразі залишилося 391 тис. грн, які координатори планують використовувати в залежності від розвитку подій.

«В середньому люди кидали скриньку по 50-100 грн, хтось міг дати менше, хтось – 200 грн. Від підприємств приходили і давали пачку з 500-гривневих купюр», – зазначив Шимків.