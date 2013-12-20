ВР не підтримала запит до Януковича щодо звільнення Захарченка

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 104 народні депутати.

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В запиті пропонувалося звільнити Захарченка з посади “як посадову особу, яка перевищує свої власні повноваження, надає протизаконні вказівки силовим структурам”.