Члени Кабміну та генпрокурор пішли з Ради під крики опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що інформація генпрокурора про події на Майдані Незалежності та на вулиці Банковій 30 листопада і 1 грудня, взята до відома.

Після цих слів народні депутати від опозиції почали вигукувати “Ганьба!” та “Відставка!”.