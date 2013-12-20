Члени Кабміну та генпрокурор пішли з Ради під крики опозиції
11:37, 20 грудня 2013Політика
840 0
Члени Кабінету міністрів та генеральний прокурор Віктор Пшонка пішли із сесійної зали Верховної Ради під вигуки “Ганьба!” та “Відставка!”
Рибак заявив, що інформація прийнята до відома
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що інформація генпрокурора про події на Майдані Незалежності та на вулиці Банковій 30 листопада і 1 грудня, взята до відома.
Після цих слів народні депутати від опозиції почали вигукувати “Ганьба!” та “Відставка!”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter