Арбузов назвав три умови, які приведуть Україну до безвізового режиму з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов на черговому засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаймо Україну».

«Питання про скасування віз я ставив одним з перших (під час переговорів у Брюсселі - УНІАН). Одержали відповідь, що ми працюватимемо в цьому напрямі. Для цього (скасування візового режиму - УНІАН) залишилося виконати три речі: біометричні паспорти, антикорупційні та антидискримінаційні законодавства. Ми над цим працюємо», - зазначив перший віце-прем'єр.

Він наголосив, що після виконання цих умов «ми можемо просити про безвізовий режим».

«Питання обговорюється. Ми готові про це говорити і докладаємо до цього зусиль», - додав Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Національному палаці мистецтв “Україна” проходить чергове засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаймо Україну».