Безвізовий режим з ЄС: Клюєв заявив, що для завершення першого етапу лишилося прийняти два закони

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв в інтерв'ю кореспондентам телеканалу ARD та газети «Берлінер Цайтунг» (Німеччина), інформує прес-служба секретаря РНБО.

«У нас залишилося два питання, які ми повинні найближчим часом вирішити. Перше - це зміни до законодавства про боротьбу з корупцією. Ці зміни вже готові і вони вже подані до Верховної Ради. Друге - ми знайшли компроміс у питанні про дискримінацію. Ми вже погодили цей варіант з комісією Євросоюзу. Сподіваюся, цей законопроект також можна буде розглянути у парламенті десь до середини лютого», - сказав Клюєв.

На його думку, кардинальне спрощення з боку ЄС візового режиму для України повинно додати значного імпульсу процесу її євроінтеграції.