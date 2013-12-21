Азаров обіцяє у 2014 році зміцнитися і підписати Асоціацію з ЄС

«Ми безумовно розраховували на те, що ми зуміємо домовитися і з Росією і з Європейським союзом. Ми тут не лицемірили, ми йшли чітко до підписання з ЄС. У Президента були багаторазові зустрічі з президентом Росії. У мене були зустрічі з моїм колегою Дмитром Анатолійовичем Медведєвим. Я його неодноразово переконував. Що треба сісти за стіл переговори і обговорити всі ті ризики, пов`язані з відкриттям кордону, адже Україна прийняла рішення. Ми ще на засіданні уряду 21 листопада ухвалили рішення про підписання Угоди. Тому що ми твердо сподівалися, що ЄС піде нам на зустріч і надасть підтримку», - сказав прем`єр в прямому ефірі програми Шустер Live на телеканалі Інтер.

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Він зазначив, що на початку року в уряду були певні прогнози щодо зростання економіка, але ситуація змінювалася, і «ми втратили в товарообігу з країнами Митного союзу».

«Вже у вересні нам важко було платити за газ. Але ми не виходили і не розповідали про це. Тому що не можна керівництву країни сіяти паніку. Ми розраховували, що нам вдасться домовитися з ЄС і МВФ... Ми прийняли рішення тоді, коли стало ясно, що підписуємо Угоду і отримуємо кризу», - пояснив Азаров.

Тому, за його словами, Україні довелося шукати підтримку у інших партнерів.

«Рішення було прийнято в інтересах тих людей, які мене підтримують, і які кажуть: Азарова у відставку. Вони ж не знають реальної ситуації... Але ми труднощі подолаємо. Економічна криза не буде вічною. 2014 рік буде роком розвитку... Значить ми будемо, такими ж як у 2011 році. І тоді ми закінчимо роботу з ЄС і підпишемо Угоду про асоціацію. Значить питання сьогодні в термінах. Ми повинні підписати Угоду про асоціацію з Європейським союзом на вигідних умовах», - підкреслив Азаров.