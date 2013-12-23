Учасники Антимайдану пообіцяли заблокувати офіс ПР, якщо їм не заплатять за участь в акції

Про це представники завершеної сьогодні акції повідомили журналістам. Учасники провладного мітингу у кількості кількох сотень наразі перебувають в Маріїнському парку біля готелю «Київ». За їхніми словами організатори пообіцяли заплатити близько двохсот гривень, але ще не розрахувалися зі всіма.

Як повідомляв УНІАН, модератор провладного мітингу, лідер громадської організації «Загальновійськовий союз» Олег Калашников повідомив про призупинення мітингу на площі Конституції у Києві.

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Наразі учасники цього мітингу організовано залишають місце його проведення - площу перед Верховною Радою.

Окрім того, мітингувальники розбирають намети, а комунальники почали прибирати територію.

За словами Калашникова, мітинг призупинено як мінімум на період Різдвяних свят. Він додав, що це рішення прийнято з двох причин: щоб люди мали змогу зустріти новорічні свята в колі сім`ї, а також тому, що мету акції досягнуто – не допущено державного перевороту в країні. Він запевнив, що в разі потреби, провладний мітинг може відновити свою діяльність.

Наостанок Калашников порадив опозиціонерам вчинити так само - закликати людей з Майдану розійтися по домівках, а вирішення політичної кризи перенести з майданів за «круглі столи».